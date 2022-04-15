「拿度2.0」 侵略性打法征服網壇

近年火速冒起的西班牙18歲「網球天才」艾卡華斯，今年表現更上一層樓，繼2月在ATP 500里約網球公開賽勇奪男單冠軍後，4月於ATP 1000邁阿密大師賽再下一城，接連打破了多個最年輕冠軍紀錄。有「壞孩子」之稱的美國網球巨星麥恩萊也忍不住大讚這位耀眼新星：「他是一個將贏得很多大滿貫的球手。」文：李浚湣

艾卡華斯4歲受父親影響接觸網球，2018年正式轉打職業，於「入門級」賽事先後贏得3個ITF世界網球巡迴賽，以及4個挑戰賽冠軍，2021年5月首次打入男子單打世界頭100，嶄露頭角。

2個月後他更於ATP 250克羅地亞公開賽決賽，直落兩盤擊敗法國老將基斯昆特，奪得職業生涯首個重要錦標。然而艾卡華斯卻未有被勝利沖昏頭腦，之後持續打出好表現，先在美國網球公開賽殺入8強，令世界排名升至頭50，年底更獲得了ATP新生代總決賽冠軍。

連破最年輕冠軍紀錄

直至今年2月，他再於里約網球公開賽，直落兩盤擊敗3號種子阿根廷的施瓦茲曼，成為自2009年以來最年輕的ATP 500冠軍，世界排名急升至第18，並且是1993年以來躋身世界前20的最年輕球手。本月初邁阿密大師賽決賽，艾卡華斯力挫挪威球手魯特，贏得生涯首個大師賽錦標，更壓過祖高域成為賽事37年來最年輕冠軍，世界排名轉眼間已升至第11，風頭可謂一時無兩。

「在關鍵時刻保持侵略性，我個人喜歡這樣做，至少這分是由自己操控。另外我認為對手亦會感到有點害怕，能對他們施加壓力。」也許是初生之犢不畏虎，年僅18歲的艾卡華斯在球場上打得相當進取，這亦是他能取得好成績的關鍵之一。

同樣來自西班牙，同樣年輕時展露出極大潛力，艾卡華斯出道後早已被稱為「拿度二世」，但他坦言不希望與自己的偶像互相比較：「我不覺得自己是任何人的繼任者，我想被稱為艾卡華斯，我希望我的名字被人們知道。」

立志要有一番作為的艾卡華斯，2020年初出茅廬時曾公開表示希望成為世界一哥，並贏得一座大滿貫錦標，時隔不足兩年，這個夢想已非遙不可及。

冇弱點嘅機器！野獸名帥大讚

艾卡華斯與偶像拿度曾在馬德里、印第安韋爾斯網球大師賽對賽兩次，雖然拿度全部獲勝，不過「西班牙野獸」卻相信艾卡華斯，在未來有潛質登上頂峰：「他年輕、敬業，是個好球手，並擁有出色的網球水平。我祝他一切順利，作為一名西班牙球手及網球迷，我們需要像艾卡華斯這樣的人，能擁有他真是太好了。」

另外，女子網球名將「細威」S威廉絲的教練莫拉托魯，早前曾就這兩代西班牙球手作出比較，他甚至認為艾卡華斯屬於「現代版」的拿度：「他就像一台機器，沒有弱點。 雖然他主要以正手得分，但反手也很棒，球速又快又平，而且可以隨時改變方向。」

師承「蚊子」費拉羅

運動員的成績能夠大幅進步，背後當然不少得一名好教練，艾卡華斯2019年開始跟隨「蚊子」費拉羅訓練，這名西班牙名宿當時認為，艾卡華斯在這個年紀來說經已相當出色，但仍有一定進步空間：「如果要與世界最頂尖球手相比，他在殺球時機，以及場內、外應對壓力方面，需要從我身上吸取更多經驗。」

「蚊子」續指艾卡華斯是一名熱愛運動的孩子，休息時間亦會經常觀看網球賽事、打高爾夫球及玩小型賽車。

在ATP 1000邁阿密大師賽後，當時外界一致認為艾卡華斯將會繼「蚊子」及拿度，成為另一位登上世一的西班牙球手，不過身為教練的「蚊子」，卻馬上站出來保護徒弟：「我認為絕對有可能，但當然他必須繼續練習及保持專注，因此團隊特意製造了一個『隔離泡泡』，讓他這幾天在家裏保持冷靜，然後再出發去蒙地卡羅。」

雖然艾卡華斯周三於蒙地卡羅網賽32強以1比2不敵哥達，但相信在「蚊子」的教導下，艾卡華斯必定會持續進步。