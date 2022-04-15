今晚好波連場　米蘭雙雄分途出擊

周六(16日)凌晨意甲「米蘭雙雄」分途出擊，國際米蘭率先登場，作客史柏斯亞。國米近期鋒線入球數雖然不多，但勝在仍然保持一貫出色防守表現，尤其球隊作客踢法穩打穩紮，面對主場都幾守得的史柏斯亞，料雙方都踢出對攻局面，細盤值得再追。(Now 638周六凌晨1時直播)

早前於歐聯8強止步，為國米敲響警鐘，聯賽征途不容有失，現時意甲冠軍之爭形勢激烈，高踞前列的國米，與榜首的AC米蘭分差不大，為重奪1哥席位，「藍黑軍團」沒有失分空間。以史堅尼亞和費達歷高迪馬高為首的國米防線，今季繼續保持穩健發揮，作為意甲失球數最少的球隊，幾位主力守將絕對功不可沒。惟球隊近5場聯賽作客僅攻入3球，5次總入球全開2球或以下，客場作賽火力欠奉，或成為國米衞冕路上的絆腳石。

史柏斯亞在積分榜上距離降班區雖然仍有一段距離，但絕不能掉以輕心，球隊今季曾上演擊敗AC米蘭和拿坡里的好戲，可見面對實力更強的爭標分子，這支下游球隊絕非沒有還手之力。史柏斯亞近5次主場出擊，有3次擊敗對手兼保持清白身，面對羅馬一戰亦只是以1球僅負，今場面對國米，相信亦不至於會出現防線潰敗的情況，一於吼實細盤。

直播表

周五5:00pm 亞冠盃 川崎前鋒Vs蔚山現代

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周五5:45pm 澳職 FC麥克阿瑟Vs布里斯班獅吼

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周五7:00pm 亞冠盃 巴吞聯Vs墨爾本城

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周五7:30pm 英冠 盧頓 Vs 諾定咸森林

有線662、602台

周五10:00pm 英冠 伯明翰 Vs 高雲地利

有線664、604台

周五10:00pm 英冠 般尼茅夫 Vs 米杜士堡

有線662、602台

周六0:30am 英冠 哈特斯菲爾德 Vs 昆士柏流浪

有線661、601台

周六0:30am 俄超 莫斯科戴拿模 Vs 艾卡馬特

有線662、602台

周六1:00am 意甲 史柏斯亞 Vs 國際米蘭

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周六3:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 貝迪斯

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周六3:00am 意甲 AC米蘭 Vs 熱拿亞

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周六3:00am 法甲 雷恩 Vs 摩納哥

Now 639、714

周六3:00am 英冠 打比郡 Vs 富咸

有線661、601台

周六8:00am 墨超 尼卡沙 Vs 聖路易斯體育會

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周六10:06am 墨超 迪祖亞拿 Vs CF 阿美利加

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