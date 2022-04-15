渣男！阿根廷國腳搞婚外情　仲想車死前妻

阿根廷球壇近日出現駭人聽聞事件，曾14次代表阿根廷國家隊上陣嘅小保加球星伊度亞度沙維奧，被指背叛結婚10年嘅老婆搞婚外情，導致離婚收場，周四(14日)佢哋更喺街頭上演鬧劇，伊度亞度沙維奧竟然喺警察面前，用車撞向前妻並且逃之夭夭，阿根廷警方正通緝呢位31歲球星。

曾效力馬德里體育會、賓菲加等嘅伊度亞度沙維奧，早前被指搞婚外情，同模特兒女伴Magali Aravena離婚。據阿根廷《奧萊報》報道，警方周四接獲報案，調停一宗街頭糾紛案件，當時伊度亞度沙維奧同另一女子喺車內，而Aravena同警察就企喺側邊，點知伊度亞度沙維奧突然加速，撞開Aravena後逃走。

事件中Aravena右腳小腿受到輕傷，布宜諾斯艾利斯警方就表示：「我哋依家搜集緊證據，伊度亞度沙維奧一定走唔甩，當時嗰位女士走去同佢前夫講嘢，車上面仲有另一名女士，但疑犯突然開車並撞向女事主。」小保加發聲明表示會調查事件，唔排除會以警告、停賽甚至解僱作為處分，警方目前未正式提出起訴，而伊度亞度沙維奧就否認有違法行為。