爭標直路穩中求勝　AC米蘭細盤趁熱食

周六（16日）凌晨意甲米蘭雙雄分途出擊，其中AC米蘭主場迎戰熱拿亞。AC要喺幾支爭標分子中殺出一條血路，必須避免失分情況發生，可幸「紅黑軍團」防守夠穩健，面對作客表現低迷嘅熱拿亞，有本錢保持清白身，中位數2.5球入球細值博。（Now 638周六凌晨3時直播）

暫踞聯賽榜首嘅AC米蘭，今季大有機會重登失落多年嘅意甲冠軍寶座，惟球隊與國際米蘭及拿玻里等爭標分子的分差不大，餘下聯賽絕不能行差踏錯。

「紅黑軍團」防守表現雖然比唔上同市死敵國米，但仍屬今季意甲失球數字較少嘅一隊，成為球隊取得佳績嘅關鍵。尤其「紅黑軍團」近5場聯賽主場出擊僅失1球，全開2球或以下，包括曾賽和祖雲達斯；但後防滴水不漏嘅同時，亦反映AC踢法非常保守，現時意甲已進入最後直路，但佢哋仍未有球員入球達雙位數，依家仲有上仗踢到頭破血流嘅神鋒伊巴謙莫域上陣成疑，攻擊力再受打擊。

熱拿亞得個守字

深陷降班區嘅熱拿亞，係意甲攻力第二差嘅球隊，搶分能力嚴重匱乏。球隊作客表現尤其低迷，近14場聯賽作客不勝，其中近5仗有4次都未能取得入球，只能靠死守戰術逼和對手，熱拿亞亦因此成為意甲出現和局次數最多嘅球隊，32輪聯賽有16次和波。今場面對主場甚少失波嘅AC，預料熱拿亞都難以取得入球，戰況隨時陷入膠着，捧細盤。