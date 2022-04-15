亞冠盃　鬥清萊聯頭威頭勢！傑志，加油呀！

傑志今屆「亞冠盃」旅途正式展開！周六（16日）晚上7時造訪武里南府運動場惡鬥清萊聯。「藍鳥」上屆面對泰超球隊取得1勝1和不敗戰績，今仗再遇暹羅勁旅誓要再創佳績，為今屆賽事打響頭炮！

傑志上屆以小組11分創下香港球會在「亞冠盃」歷來最佳成績，當中兩鬥FC泰港更取得4分，似乎對於克制泰超球隊頗有心得。「藍鳥」總教練朱志光提醒球員，清萊聯的中前場球員個人技術優秀，具備一定侵略性，而死球亦是他們的一大殺着，己隊必須多加提防。

他透露，除早前因傷退隊的丹尼外，球隊陣容目前相當齊整，已準備就緒披甲上戰場：「經過一個多月集訓同熱身賽，球隊各方面都已有一定的準備。」

前鋒安永佳上屆曾頂破FC泰港的大門，如今即將遇上泰超隊伍，他坦言期待今場的來臨，並希望以正選姿態上陣。這名25歲港隊代表強調，對手的技術和用球能力良好，預料雙方對壘會合演一場高強度的比賽，他說：「我哋上屆同今次熱身賽中對泰國球隊都能夠取得好成績，所以對今場十分有信心，亦都絕對冇退縮嘅理由，每位球員嘅心態同身體都已經準備好迎接呢場巨大嘅挑戰。」

傑志後衞艾里奧則表示，對即將展開的首場分組賽感興奮，亦可預期對清萊聯是一場硬仗。去年傑志以較少得失球差，失落最佳次名的出線席位，球隊得以從中吸取經驗，今年捲土重來，他希望同樣取得好表現，從而爭取出線。

清萊聯屬近年泰超的亞冠常客，過去兩屆都能取得分組賽資格。即使面對中日韓澳勁旅，都有過成功搶分甚至取勝的戰績，表現絕不失禮。今屆這支泰北勁旅以泰國足總盃冠軍身份，直接進身分組賽，肯定希望再創佳績，戰意毋庸置疑。

他們今季在泰超高據前列位置，仍為爭奪來屆亞洲賽資格奮鬥，不過球隊近況一般，上場聯賽遭護級分子素攀武里逼和後，已經連續4場不勝。球隊中場核心彼迪威2019年曾勇奪泰超年度最佳球員獎，他與好拍檔「10號仔」施華干，屬清萊聯主力。此外，一對巴西攻擊手菲臘比和基達臣，亦需要傑志加以提防。

【雙方預計陣容】

傑志

前鋒：8.安永佳 9.丹恩奴域 7.明加索夫

中場：37.巴爾拿 19.黃洋 10.基爾頓

後衞：95.陳晉一 5.艾里奧 33.謝家強 15.羅拔圖

龍門：86.保羅

清萊聯

前鋒：8.基達臣 7.菲臘比

中場：14.薩奴卡 10.施華干 4.加藤恆平 6.彼迪威 2.華森

後衞：33.薩拉活 5.布連拿 36.辛拿帕

龍門：22.阿比拉

【周六「亞冠盃」J組賽程】

傑志 對 清萊聯

日期：4月16日（周六）

時間：晚上7時正（香港時間）

場地：武里南府運動場