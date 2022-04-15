曼聯爭4再受打擊　勞基梳爾舊患復發收咧

正力爭聯賽前4嘅曼聯再受打擊，左閘勞基梳爾舊傷復發，要做手術移除小腿內嘅鋼釘，而且康復時間比預期長，曼聯餘下7仗恐怕無法上陣，提早收咧。

勞基梳爾今季一直受傷病困擾，早前確診新冠肺炎缺陣一段時間，國際賽檔期已康復並為英格蘭上陣，但返回曼聯又覺有問題，對李斯特城一仗僅踢半場被換出。驗傷證實係2015年嘅舊患，當年歐聯對燕豪芬一仗遭踢斷小腿，要植入鋼釘，養傷11個月之久，而該舊患一直陪隨梳爾。

直至今季，呢個舊患又出問題，隊醫決定幫佢移除鋼釘，樂觀預測可在兩至三周復出，不過最新估計其康復時間比預期長，極可能提早收咧。看守領隊蘭歷克表示：「佢嘅傷係2015年後遺症，隊醫表示決定幫佢移除腿上鋼釘。」

勞基梳爾嘅傷患唔斷尾，曼聯長遠計都要物色左閘替換，嚟緊周六對諾域治，正好現場觀察對方左閘麥斯艾朗斯表現，該22歲小將身價估計為2000萬鎊，如果諾域治降班，該球員相信會尋求轉會，到時曼聯就會出手招攬。