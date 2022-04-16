馬迪宣布今夏離開曼聯　下一站呼之欲出

曼聯中場尼曼查馬迪正式宣布將於今季結束後離隊，告別5年紅魔鬼生涯，盛傳呢位33歲塞爾維亞名將好可能轉戰意甲，加盟「恩師」摩連奴執教嘅羅馬。

尼曼查馬迪發表聲明話：「經過詳細考慮之後，我已經決定今夏離隊，並已通知球會董事局、領隊及隊友，非常榮幸能夠效力曼聯呢種偉大球會，感謝球迷一直以來堅定不移嘅支持，今季餘下時間，我會盡最大努力，為球隊爭取最好成績。」

尼曼查馬迪2017年夏天以4,000萬鎊轉會費，由車路士轉投曼聯，為球隊上陣183次入4球，但未捧過盃。呢位老將近年水準下滑，上陣時間唔多，今季聯賽只有11次擔任正選，馬迪眼見留隊欠缺發揮機會，所以就算仲有1年合約在身，都決定提早離隊。

曾經傳出國際米蘭有意簽入尼曼查馬迪，但英國傳媒認為佢轉投另一支意甲球隊羅馬嘅機會比較大，因為馬迪同羅馬教練摩連奴關係非常好，「寸王」執教車路士期間簽入馬迪，擔任曼聯主帥時，帶埋呢位愛將過檔，唔排除兩人會喺羅馬再次合作。

事實上，近年有多位曼聯球員轉戰意甲之後，獲得重生，包括現時效力羅馬嘅基斯史摩寧，去意甲搵食對於尼曼查馬迪而言，都係一個唔錯選擇。

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