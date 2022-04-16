AC米蘭重響勝鼓　傳將獲巴林財團入主

周六(16日)凌晨意甲賽事，正爭奪冠軍寶座嘅「米蘭雙雄」齊響勝鼓，AC米蘭主場以2比0輕取熱拿亞，而國際米蘭就作客3比1擊敗史柏斯亞，榜首形勢維持不變，AC米蘭仍以2分之差壓住國際米蘭排榜首。AC米蘭邁向冠軍之外，據報更同巴林財團傾緊賣盤，或喺短期內易主。

AC米蘭聯賽連和2場後優勢大減，今仗對熱拿亞決心甚大，拉菲爾利亞奧11分鐘接應傳中「窩利」抽入，完場前3分鐘再由祖利亞美斯亞斯入波鎖定勝果，主場贏2比0。另一邊國際米蘭憑拿達路馬天尼斯1傳1射，作客3比1擊敗史柏斯亞，繼續向AC米蘭施壓。

另外，據英國媒體報道，巴林財團Investcorp正向美國對沖基金Elliott Management進行獨家談判，洽商AC米蘭，呢宗交易嘅價值可能超過10億歐元。消息指Investcorp執行主席Mohammed Alardhi同聯席行政總裁Hazem Ben-Gacem，自4月以來一直同Elliott Management嘅高級管理層成員進行討論，有報道更指交易已接近完成階段。