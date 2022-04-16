曼聯今晚對包尾魚腩　再唔贏不如散班啦

英超搶分大戰，曼聯主場迎戰諾域治，榜尾諾域治近期連接有分落袋，大大提升士氣，今仗造訪奧脫福，應該會以穩守突擊，起碼要力保不敗而回，提升護級成功機會。至於曼聯要爭入前4位，但球隊狀態欠佳，入波能力弱，不宜高估。以曼聯近3場總入球全開2球或以下嘅走勢，寧願博中位數2.5球嘅入球細。(Now 621周六晚10時直播)

曼聯上仗作客以0比1球不敵護級分子愛華頓，近7場只得1勝，其中已經連續2場聯賽失分，球星C朗踢到扯晒火，上仗賽後更失控打爛球迷手機，可見呢位葡萄牙國腳對於球隊嘅低迷表現，既憤怒又無奈。看守領隊蘭歷克面對紅魔鬼現時頹勢，明顯已經束手無策，惟有將「爛攤子」交畀下季新帥處理，隊內士氣可謂非常低落，要反彈並唔容易。

諾域治繼打和白禮頓0比0之後，上場聯賽以2比0擊敗護級對手般尼，士氣大振。球隊已經連續2場保持不失球，證明防守表現有改善，預料今仗會屯重兵於後防，希望最少博攞到1分，入球細可取。

直播表

周六12:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs FC東京

有線661、601台

周六1:00pm 日乙大宮松鼠 Vs 千葉市原

有線662、602台

周六3:05pm 澳職 西部聯 Vs 珀斯光輝

無綫85台

周六5:45pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 墨爾本勝利

無綫myTV SUPER

周六6:30pm 意甲 卡利亞里 Vs 薩斯索羅

Now 638

周六7:30pm 英超 熱刺 Vs 白禮頓

Now 621

周六7:30pm 英甲 洛達咸 Vs 葉士域治

有線662、602台

周六8:00pm 西甲 艾爾切 Vs 馬略卡

Now 632

周六8:30pm 意甲 烏甸尼斯 Vs 安玻里

Now 638

周六8:30pm 意甲 森多利亞 Vs 沙蘭力坦拿

Now 639

周六9:30pm 德甲 多蒙特 Vs 禾夫斯堡

香港國際財經台、有線661、601台

周六10:00pm 英超 曼聯 Vs 諾域治

Now 621

周六10:00pm 英超 修咸頓 Vs 阿仙奴

Now 622

周六10:00pm 英超 屈福特 Vs 賓福特

Now 623

周六10:15pm 西甲 艾拉維斯 Vs 華歷簡奴

Now 632

周六10:30pm 英足盃 曼城 Vs 利物浦

無綫myTV SUPER

周六10:30pm 意甲 費倫天拿 Vs 威尼斯

Now 638

周六11:00pm 法甲 聖伊天 Vs 比斯特

Now 639

周日0:15am 英甲 韋根 Vs 劍橋聯

有線662、602台

周日0:30am 西甲 華倫西亞 Vs 奧沙辛拿

Now 632

周日0:30am 意甲 祖雲達斯 Vs 博洛尼亞

Now 638

周日2:45am 意甲 拉素 Vs 拖連奴

Now 638

周日2:45am 英甲 米爾頓凱恩斯 Vs 錫周三

有線661、601台

周日3:00am 西甲 基達菲 Vs 維拉利爾

Now 632

周日3:00am 法甲 里爾 Vs 朗斯

Now 639

周日6:00am 美職 侯斯頓戴拿模 Vs 波特蘭伐木者

Now 638

周日7:00am 美職 紐約紅牛 Vs FC達拉斯

Now 639

周日8:00am 美職 芝加哥火燄 Vs 洛杉磯銀河

Now 638

周日10:00am 美職 西雅圖海灣者 Vs 國際邁亞密

Now 638