驚畀加歷查打爆？杜曹為禁止倒戈道歉

車路士喺英足盃4強面對水晶宮，雖然被一致睇好可以殺入決賽，不過領隊杜曹對晉級仍有顧忌，決定禁止今季被外借去水晶宮嘅干拿加歷查倒戈。杜曹賽前自爆曾同非常失望嘅干拿加歷查溝通，並且當面向呢位小將道歉。

雖然英超規定外借球員唔可以倒戈，不過英足盃就冇明文規定，干拿加歷查嘅外借合約中，車路士就加入有權「禁止倒戈」嘅條款，果然大派用場。水晶宮領隊韋拉就對車路士呢個決定表示失望，認為出戰英足盃4強對干拿加歷查成長有極大幫助，而「成長」正正係車路士將佢外借嘅最大原因，批評禁止倒戈嘅決定係違反原意。

杜曹賽前表示：「幾個星期前我喺餐廳撞到干拿加歷查，當然亦有談及呢個話題，我睇到佢非常失望，我知道佢嘅個性同鬥心，所以我當面向佢道歉，但呢個條款喺最初外借已經定立，我都冇辦法。」不過，車路士其實唔係「冇辦法」，佢哋喺2018年嘅英聯盃，就曾經批准外借打比郡嘅美臣蒙特同湯姆利一齊倒戈，或者當時打比郡領隊係「自己人」林柏特，所以先有偈傾。