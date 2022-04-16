廣州球員怒踢對方頭部　遭球隊即時解僱

今屆「亞冠盃」中超球隊廣州隊繼續派二隊參賽，首仗表現慘不忍睹，0比5大敗予柔佛DT。同場加映球員關浩津與對手爭球倒地後竟腳踢對方後腦，被球證直紅驅逐，事後一天廣州隊竟宣布直接開除他，決定在內地引起廣泛討論。

因疫情原因，今屆中超球隊出戰「亞冠盃」均派以青年軍球員為主的二隊參賽。首輪賽事山東泰山率先被韓職隊伍FC大邱怒炒「7蛋」；稍後時間兩屆亞冠盟主廣州隊，亦被馬來西亞代表柔佛DT大數5球。賽事焦點除了是21歲門將何立攀，上半場將對方的射門撲入自家大門，連累球隊輸第2球外，還發生在一位名叫關浩津的後衞身上。

該名26歲球員70分鐘與柔佛前鋒爭球期間失足倒地，混亂之中他竟以左腳怒踢對方後腦，及後站起身着急地舉手以示無辜，不過難逃球證法眼，領紅被逐。此子比賽翌日在微博上解釋，自己「本意是奔著球解圍，但被對方身體擋住沒看到球的位置，一瞬間沒能收住動作」，又指對為球會帶來負面影響深表歉意，願接受處罰。

所謂「沒有最荒誕，只有更荒誕」，同日廣州隊發通告，鑑於​關浩津嚴重違反隊規，已立即開除他；同時教練團亦因「管教不嚴」的罪名被罰減薪。此決定一出隨即惹來中國網絡熱議，著名記者馬德興質疑廣州隊的罰則過重：「中國足球現在雖然處於低谷之中，但不需要不懷好意之人繼續爭相擺爛！不想踏踏實實幹活的，趕緊滾蛋！中國足球不需要這樣的爛尾足球俱樂部！ ​​​」