宿敵再碰頭繼續搏拳　曼城利物浦大駁火

周六(16日)晚英足盃4強爆發夢幻戲碼，曼城同利物浦再次狹路相逢。上周英超「冠軍前哨戰」兩隊激和2比2，今仗移師中立場溫布萊再決高下，兩大名帥哥迪奧拿同高普再演「男人的浪漫」，雙方近6次交手5次開3球或以上，追2.5球入球大。（myTV SUPER周六晚10時30分直播）

曼城同利物浦近年統治英國球壇，上周聯賽合演一場極高水平嘅較量，「藍月」喺形勢佔優下兩度領先，但最終都係畀「紅軍」逼和2比2，連哥帥賽後都話「放虎歸山」。兩隊相隔一周再碰頭，預計踢法同戰術唔會有大變，將會繼續搏拳，直至其中一方倒下為止。

曼城同利物浦喺周中歐聯齊齊進身4強，不過曼城淘汰踢法粗野嘅馬體會付出代價，菲爾科頓被撞爆頭，基爾獲加及奇雲迪布尼更先後傷出，進攻方面仲有馬列斯、加比爾捷西斯及史達寧等候命，問題不大，反而用史東斯客串右閘，未必頂得住「紅軍」進襲。

紅軍前線多選擇

利物浦向住4冠美夢邁進，主帥高普喺周中歐聯作出7個調動下，激和賓菲加3比3，兩回合計贏6比4出線，穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼未有擔正，抖夠今場搏殺。上場羅拔圖法明奴梅開二度，狀態回勇，加埋迪亞高祖達火力得人驚，不過佢哋嘅高位逼搶踢法，容易畀對手放長傳身後波破越位。今季聯賽兩循環都踢成2比2，為求殺入決賽兩軍唔會有任何保留，推介入球大。