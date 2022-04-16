華度加奴苦練紅土腳步　失去全部腳甲

或許每個成功背後都有代價，19歲英國網球新星華度加奴踏上大滿貫球后之路，其實是由無數刻苦累積而成的，她周五（15日）出戰金夫人盃賽事時透露一個鮮為人知的身體秘密，原來她因為不斷跑動訓練，導致所有腳趾甲都失去了。

今次是華度加奴歷來第一場職業泥地賽，她代表英國對陣捷克，比賽在捷克首都布拉格舉行，在這場「紅土地標戰」中，華度加奴憑拼命的發揮彌補了經驗的不足，終以兩盤7比5擊敗馬田高娃，將比賽場數扳成1比1平手。雙方爭取勝利，以打入11月份的金夫人盃決賽。

賽後這位去年美網冠軍表示，自從4年前自己戰畢法網青少年組外圍賽後，便一直未有打泥地賽，「作為我第一場職業生涯泥地賽，我目前還在學習階段。過去幾星期我在泥地上訓練，滑來滑去，我覺得自己挺喜歡這種場地，而且愈做愈好。」她明言在紅土學習步法及移動很關鍵：「只要我掌握好腳法，我相信可以打得更主動及具侵略性。」

華度加奴對進步的追求，更近乎達到自虐程度，她被問到臀部傷患時，她回應說：「已沒問題了，但我現在沒有腳甲。」其隊友姬奧菲雲也表示對此很詫異：「當我們見到她（華度加奴）的腳趾時，都有少少吃驚。」