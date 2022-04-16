亞冠盃　明加索夫奠勝　傑志1球挫清萊聯開齋

「亞冠盃」J組揭幕戰，傑志周六（16日）硬撼泰超代表清萊聯。結果憑新加盟的明加索夫上半場攻入個人「藍鳥」生涯的開齋波，傑志以1比0擊敗清萊聯，今屆「亞冠盃」分組賽首戰旗開得勝。

「藍鳥」首戰不敢怠慢強陣出擊，頭號射手丹恩奴域擔任箭頭，明加索夫、基爾頓和巴爾拿坐鎮中場，羅梓駿及陳晉一分局左右翼衞，保羅負責把守最後大關；清萊聯則派出基達臣攻堅，隊長彼迪威和施華干於中場派牌，兩位日援加藤恆平和廣田隆治齊齊擔正。

比賽開局，清萊聯控球優勢較為明顯，傑志則靠反擊發圍，嘗試尋找對手後防漏洞。15分鐘，施華干射個彈地波，未能威脅保羅。2分鐘後，傑志就找到破門良方，羅梓駿右路落底傳中，今年3月才加盟的土庫曼國腳明加索夫一控一射破網，攻入加盟「藍鳥」之後正式賽事的首個入球，兼為球隊取得領先優勢。

落後的清萊聯嘗試反擊，19分鐘，斯羅治在傑志守將干擾下，禁區內接應傳中射門，被保羅接實。22分鐘，基爾頓交橫，後上的陳晉一禁區外勁射，被清萊聯門將阿比拉接實。其後傑志獲得幾次反擊機會，都未能轉化成射門，「藍鳥」帶着1球優勢回更衣室。

換邊後清萊聯率先變陣，由阿卡拉雲及他拿薩入替，並繼續靠短傳組織，尋找埋門機會，但更具威脅的攻勢仍然來自傑志。56分鐘，羅梓駿斬入禁區，安永佳頭槌攻門未能命中目標。傑志越踢越起勁，一度將對手壓制於半場，74分鐘，傑志前場逼搶成功，安永佳禁區頂獲得球權後，隨即起右腳施射高出。

比賽後段，清萊聯嘗試作最後衝擊，76分鐘，阿卡拉雲窄位放冷箭，未能命中目標。3分鐘後，破門乏術的清萊聯獲得前場罰球機會，不過隊長彼迪威一射高出。82分鐘，施華干落底傳中，阿卡拉雲的攻門亦被保羅化解。結果傑志成功將1比0勝局保持到完場，成功擊敗清萊聯，收獲今屆「亞冠盃」分組賽首勝。

傑志總教練朱志光賽後不忘大讚球員今場的紀律性：「今日喺失位之後，塞返啲位塞得好快，攻守轉變好快，反應好好，球員比賽中係好努力。」「朱Sir」認為球隊發揮仍未達最佳水平，尤其需要避免丟失球權的情況，以及無謂的犯規，但相信經過幾場比賽後，球隊表現會變得更好。

新援明加索夫今場射入奠勝一球，成為球隊贏波功臣，「朱Sir」亦指出此子在組織攻勢方面貢獻良多：「佢處理個波係幾清晰，令球隊左轉右、右轉左嘅時候，可以好快去到空位，呢一點係可以幫到球隊。」