楊子加連續兩站花劍世界盃闖正賽　

香港男子花劍隊周六（16日）亮相世界盃貝爾格萊德站外圍賽，6名港將之中僅楊子加成功突圍晉級正賽。

香港男花代表張小倫、楊子加、吳諾弘、崔浩然、蔣翱駿和陳建雄周六（16日）於世界盃貝爾格萊德站外圍賽全數晉級。「大師兄」張小倫和陳建雄於128強淘汰賽上演港隊內訌，後者以15：9取勝，但於64強不敵英國劍手Marcus Mepstead，與正賽緣慳一面。蔣翱駿和崔浩然亦分別於64強不敵日本及克羅地亞劍手，無緣正賽。至於吳諾弘則在淘汰賽首圈不敵新加坡的Samuel Robson。

港將之中以楊子加狀態最佳，先後以15：5、15：12擊敗德國劍手Laurenz Doerfer及南韓的Shihwan Jung，繼埃及站後再闖世界盃正賽。世界排名第2的香港「劍神」張家朗和排名第6的蔡俊彥亦將於周日（17日）正賽強勢登場。

另外，香港男子重劍隊分途出戰世界盃巴黎站，方凱申於正賽首圈以15比14險勝瑞士名將Max Heinzer晉級，其後在32強10比15憾負另一瑞士劍手Lucas Malcotti，提早畢業。