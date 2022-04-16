史上最佳着上身　美斯下季披GOAT戰衣

近年有唔少體壇名將，被賦予「GOAT」（史上最佳）嘅名號，作為足球界嘅天王級球星，美斯當然配得上呢個稱號，而嚟緊下季佢仲會着住印有「GOAT」嘅戰衣為巴黎聖日耳門出戰。

事關美斯所效力嘅PSG，近日宣布同一間名叫「GOAT」嘅服飾轉售平台公司達成合作協議，來季該品牌將會成為呢間法甲豪門球隊戰衣嘅贊助商之一。喺 PSG公布嘅宣傳圖上，見到「GOAT」嘅商標印喺球衣嘅手袖當眼位，而美斯當然有份出鏡，有球迷就喺球會社交平台上留言，話成件衫簡直就係為美斯度身訂造。除咗出場球衣之外，PSG表示「GOAT」商標仲會出現喺訓練同熱身波衫上。

2015年創立嘅「GOAT」，係一個專為波鞋及潮流服飾而設嘅網上轉售平台，畀用家買賣「心頭好」之餘，仲會幫手認證商品嘅真偽。PSG嘅贊助商經理Marc Armstrong，就認為今次合作，可以幫助球會鞏固作為全球頂級體育品牌嘅地位，讓球迷可以得到更加刺激同創新嘅體驗。