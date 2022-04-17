曼城後防接連失誤　利物浦英足盃入決賽

英格蘭足總盃4強，曼城後防接連出現失誤，利物浦憑沙迪奧拿文尼梅開二度及伊巴希馬干拿迪早段入波，於溫布萊球場以3比2淘汰曼城殺入決賽，將於5月14日與車路士對水晶宮嘅勝方爭冠，向「4冠王」進發。

曼城上周中歐聯被馬體會搞到五癆七傷，基爾獲加今場缺陣，奇雲迪布尼先列後備，上場頭部受傷嘅菲爾科頓繼續正選，不過後防方面，領隊哥迪奧拿則派出「盃賽門將」薩克史提芬把守最後一關。利物浦則強陣出擊，前線由穆罕默德沙拿夥拍沙迪奧拿文尼及路爾斯戴亞斯，中後場原則上均正選上陣。

雙方一開始就搏拳，好快就有波入，9分鐘阿歷山大阿諾特左路開出角球，「藍月亮」後防走甩伊巴希馬干拿迪，畀佢頭槌攻門破網，為紅軍打開紀錄，繼上場歐聯對賓菲加後，再次成為「首名入球」球員。17分鐘曼城美國門將薩克史提芬出現失誤，佢接應隊友回傳波，太過歎慢板，皮球少少離腳，被沙迪奧文尼直接飛剷入網，利物浦領先到2比0。

曼城落後下一度反撲，但由基亞利殊、史達寧及菲爾科頓組成嘅鋒線未能搵到入波機會，相反於完半場前輸多一粒，堤亞高艾簡達拿禁區頂交畀沙迪奧文尼，佢球不着地抽射，再次收死薩克史提芬，紅軍領先到3比0入更衣室。

下半場甫開波曼城就追番粒，加比爾捷西斯右路過關斬將，交畀基亞利殊完成簡單任務，追至1比3。70分鐘加比爾捷西斯自己嚟，可惜未能射破紅軍門將艾利臣比加五指關。補時階段貝拿度施華雖然入多一球，但無阻利物浦以3比2淘汰曼城，昂然殺入決賽。

利物浦今年2月已經奪得英聯盃，聯賽僅落後曼城1分，歐聯殺入4強，現時英足盃亦進身決賽，「4冠王」叫胡。