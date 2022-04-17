不老傳奇！C朗一夜創三大瘋狂紀錄

曼聯喺周六(16日)晚英超主場以3比2擊敗諾域治，C朗上演帽子戲法，亦係呢位37歲葡萄牙國腳職業生涯第60次「戴帽」，並連續16季入波「20+」，最難得係相隔651日之後，終於再次射入罰球，重現顛峰時期風采。

C朗職業生涯累積60次帽子戲法，比宿敵美斯多5次，其中球會賽事50次「戴帽」，國家隊有10次。呢位射手兩度效力曼聯合共有3次連中三元，前2次係2008年1月對紐卡素，以及上月對熱刺，可見C朗以高齡重返曼聯，反而上演帽子戲法次數仲多過年輕時期效力紅魔鬼。

事實上，C朗長年保持高水平狀態，今季為曼聯各項賽事入21球，連續16季球會賽入波「20+」，其中英超佔15球，成為英超史上首位單季入到15球嘅36歲以上球員，仲有機會再改寫紀錄。

另外，C朗今場以一記精彩罰球為曼聯奠定3比2勝局，亦係佢自2020年7月之後，再次射入罰球，該仗佢協助祖雲達斯大勝拖連奴4比1。

C朗職業生涯累積入58個罰球，追平美斯，但近年入罰球數字銳減，今仗以行動證明自己仲係「罰球專家」。C朗至今12次喺英超射入罰球，排英超史上第3位，第1位係入18球嘅碧咸，第2位係入13球嘅修咸頓中場禾特普斯。

曼聯贏波之後升上第5位，只係落後第4位熱刺3分，爭入前4位參加下屆歐聯仲有希望。