哥帥唔怪責門將：只係一次意外

曼城喺英足盃4強被利物浦淘汰，「藍月亮」領隊哥迪奧拿今仗用後備門將薩克史提芬把關，結果出事，呢位美國國腳因一次嚴重失誤，被沙迪奧文尼直接飛剷入網，令球隊落後至2球劣勢，賽後哥帥並冇怪責薩克史提芬，認為只係一次意外。

哥迪奧拿話：「我哋第一個失波係對手死球戰術強，第二個失波係意外，薩克史提芬當時有能力解圍，希望佢吸取教訓後，可以繼續成長。」哥帥透露賽後同全隊進行檢討，並冇同薩克史提芬單獨傾，相信佢係1位堅強嘅人，可以迅速平復心情。

曼城2019年夏天簽入薩克史提芬，並將佢外借去當時德甲球隊杜塞爾多夫1季，佢上季僅為曼城上陣12次，今季只踢咗9次，哥迪奧拿今場大戰用薩克史提芬出任正選，實在失策。

不過，哥迪奧拿表示，早於幾日前已經決定由薩克史提芬把關，因為今屆大部份英足盃比賽，都由佢擔正，如果今場換門將，對薩克史提芬並唔公平，而且佢表現一直有進步。

至於利物浦領隊高普對於球隊表現感到自豪，特別係上半場可以話今季最佳演出之一，但依家講爭做四冠王言之過早，必須低調沉着應戰。

其實利物浦仲有機會一舉打破紀錄，成為史上第一支7冠王，佢哋今季已奪得英聯盃冠軍，英超僅落後榜首曼城1分，加上打入歐聯4強及英足盃決賽，有望贏晒呢4項錦標。利物浦一旦實現上述目標，下季仲有機會問鼎社區盾、歐超盃、世冠盃。

巴塞隆拿及拜仁慕尼黑都做過6冠王，依家就睇下利物浦能否成為史上第一支7冠王。