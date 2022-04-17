莫天才又嚟料！韋斯咸乘勝追擊

周日(17日)晚英超大戰，力爭歐洲賽席位的韋斯咸，將在主場迎戰護級份子般尼。韋斯咸近期成績飄忽，最大原因是主場同作客演出差異極大，不過「錘仔幫」在地頭出戰甚有保證，主場聯賽已錄得3連勝，面對陣前易帥、軍心散渙的般尼有力贏波，主勝可期。(Now 621周日晚9時15分直播)

韋斯咸在歐霸盃順利殺入4強，球隊士氣異常高昂，何況要搶奪來季歐洲賽資格，球員必乘勇追擊。「錘仔幫」近期靠主場食胡，近5場聯賽作客1和4負，但回到主場判若兩隊，對上5場聯賽主場4勝1和，包括最近3仗連贏狼隊、阿士東維拉及愛華頓，前鋒查洛保雲腳風極順，今仗有力領軍延續主場強場勢。

般尼現時深陷降班漩渦，上輪護級大戰不敵諾域治後，今仗賽前突然宣布解僱領隊戴治及全部教練團，球員信心及士氣受到極大打擊，而且球隊近6場聯賽輸5場，護級壓力下愈踢愈沉，今場造訪韋斯咸主場凶多吉少。

直播表

周日2:00pm 日職 鹿島鹿角 Vs 名古屋鯨魚

有線661、601台

周日4:00pm 日職 福岡黃蜂 Vs 大阪櫻花

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周日6:00pm 日職 柏雷素爾 Vs 京都不死鳥

有線661、601台

周日7:00pm 法甲 尼斯 Vs 羅連安特

Now 639

周日8:00pm 西甲 CF格蘭納達 Vs 利雲特

Now 632

周日9:00pm 法甲 特魯瓦 Vs 斯特拉斯堡

Now 639

周日9:15pm 英超 韋斯咸 Vs 般尼

Now 621

周日9:15pm 英超 紐卡素 Vs 李斯特城

Now 622

周日9:30pm 德甲 比勒費爾德 Vs 拜仁慕尼黑

香港開電視77台、有線661、601台

周日10:15pm 西甲 馬德里體育會 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周日11:05pm 法甲 里昂 Vs 波爾多

Now 639

周日11:30pm 英足盃 車路士 Vs 水晶宮

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周一0:30am 西甲 畢爾包 Vs 切爾達

Now 632

周一1:00am 美職 紐約城 Vs 皇家鹽湖城

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周一2:45am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 馬賽

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周一3:00am 西甲 西維爾 Vs 皇家馬德里

Now 632、611

周一4:00am 美職 FC洛杉磯 Vs 肯薩斯體育會

Now 638

周一6:00am 巴甲 施亞拉 Vs 保地花高

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