沙比戰勝心理病　世錦賽率先闖入16強

爭取衞冕的「李斯特小丑」沙比在克魯斯堡劇院上演的世錦賽揭幕戰，轟出生涯於世錦的第100桿「破百」，並以10比7淘汰鍾斯成為今屆首位躋身16強的球手。

世錦賽首圈以19局10勝制進行，沙比在第一階段已領先6比3，當中已交出兩Cue「破百」的134及129度，繼而在最後一節的第15局，轟出137度，這是他在世錦賽的第100 Cue「破百」，最終順利闖關，向衞冕路進發。

沙比晉級後將遇上中國的顏丙濤或域連的勝方，他賽後自爆早前患上心理健康問題已經有改善：「今天能在這裡比賽實在很激動，球迷反應很好，我估計可能是因為我是衞冕冠軍，而亦可能是與我坦言以前經歷過的事情（心理健康問題）有關。」

「現在仍需要與醫生溝通，但他表現我可以繼續比賽，做我自己想做的事，早前因為太大的壓力，所以需要小休一段時間，但現在已重回軌道。」這位前世界一哥在本年初需要接受心理健康的治療，而這也沙比自威爾斯公開賽、近六個星期以來的首個比賽，他早前先後棄戰土耳其大師賽及直布羅陀公開賽，直至世錦賽前才進行適量的練習。

經歷過低谷及心理病，沙比坦言現在要去享受比賽，不會太在乎勝負：「在某個時候，我還不確定自己能夠參賽，所以即使今仗我輸掉，我也不會失望，走上賽場我想去享受比賽。」