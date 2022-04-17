亞協盃　雪上激戰蒙古球隊！理文誓爭入場券

港超球隊分途出擊！繼傑志上周六（16日）在「亞冠盃」旗開得勝後，理文將於周二（19日）嚴寒下出戰「亞協盃」附加賽，作客烏蘭巴托對陣220體育會。主將徐宏傑受訪時表示，雖然球隊被睇高一線，但強調己方絕不能輕敵，將全力以赴爭勝。

理文將於周二（19日）香港時間下午3時，作客蒙古烏蘭巴托對陣220體育會，爭取「亞協盃」J組入場券。今場比賽場地為MFF足球中心，資料顯示該場地是以仿真草球場，類似香港康文署轄下訓練場。而從理文的照片所見，現場不時下起大雪，球場範圍出現積雪，「黃黑軍團」可能要與對手進行「雪戰」。

香港隊U23於2019年出戰U23亞錦外時亦曾造訪這個球場，當時在陣的徐宏傑表示，亞協外的重要程度堪比當年賽事，又指出今次作客蒙古對球隊的隱憂：「雖然天氣係比較凍，但都冇預期中咁寒冷。可能要注意嘅係因為喺仿真草場訓練同比賽，所以要小心同避免受傷，我相信我哋可以克服到唔同嘅問題。」

理文在上屆「亞協盃」小組曾以5比1大勝220體育會，形勢上無疑「黃黑軍團」較秤先，但「傑仔」強調己方絕不能輕視對手：「雖然球隊仍被提高一線，但我認為都千其唔可以輕敵，因為始終今次對方有主場優勢，我認為我哋需要保持集中同決心。」