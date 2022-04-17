【有片】2射1傳 「最強布歐」夏蘭特返晒嚟

周六(16日)晚德甲，多蒙特主場以6比1大勝禾夫斯堡，近期表現低迷嘅艾寧夏蘭特終於重拾射門鞋，個人梅開二度，兼有1次助攻，打破5場球會賽事入球荒，呢位21歲挪威國腳及時回勇，正好為自己爭取今夏轉投豪門，增加本錢。

多蒙特今場以狂風掃落葉之勢，猛攻對手，上半場24分鐘由17歲小將羅特近門頂入，跟住艾寧夏蘭特傳畀韋素射成2比0，「蜜蜂兵團」好快再由文路爾艾簡治、安利簡恩各建一功。

艾寧夏蘭特38分鐘入波，係佢自1月22日對賀芬咸之後，首次為球會建功，多蒙特上半場已經領先5比0。

換邊後初段，艾寧夏蘭特窄角度射成6比0，禾夫斯堡踢到比賽末段，僅靠保迪巴古入波破蛋。多蒙特下場聯賽將會作客榜首拜仁慕尼黑，今仗大勝為球隊打下一支強心針。

賽後多蒙特教馬高路斯透露，夏蘭特仍然有傷在身：「夏蘭特嘅傷勢仲未完全好番，只係情況有好轉，佢今場表現非常好，為球隊帶來好多幫助。」盛傳曼城、皇馬、巴塞隆拿都有意今夏收購艾寧夏蘭特。