重拾信心喜遇私房菜　車仔搶宮保捧盃希望

今晚溫布萊球場繼續有英足盃4強戲碼，上屆亞軍車路士同水晶宮合演「倫敦打吡」。車仔上周中於歐聯8強對皇馬力戰而敗，雖然輸波但贏番信心，為搶盃一定搏盡，而且佢哋近4次喺英足盃準決賽均贏波晉級，可贏「私房菜」水晶宮殺入決賽，讓半一照捧上盤。（myTV SUPER周日晚11時30分直播）

車仔早前先喺聯賽以1比4反輸畀賓福特，再於歐聯8強首回合以1比3不敵皇馬。好在主帥杜曹及時調整，上仗聯賽即狂炒修咸頓6蛋，之後歐聯8強次回合，車仔背水一戰下一度領先皇馬3比0，可惜其後失守，仲喺加時畀賓施馬頂入，兩回合計輸4比5。雖然衞冕失敗，但能夠喺巴拿貝球場攻入3粒，眾將重拾信心，賽前更有箭頭盧卡古復操，令鋒線有更多選擇。

水晶宮連續9次畀「車」撞散

水晶宮上仗聯賽1比2輸畀李斯特城，各項賽事7場不敗走勢斷纜，而且有左閘泰歷米素爾傷出，中場發電機干拿加歷查因借用條例，今仗未能倒戈，令攻力大為削弱。值得留意，車仔近5屆英足盃有4次打入4強，最終全部法定時間獲勝進身決賽，包括淘汰過熱刺及曼市雙雄，睇番佢哋近9次對水晶宮贏晒，明顯格食格，加上已先後失落英聯盃及歐聯，聯賽想過曼城同利物浦頭亦極為渺茫，英足盃成為佢哋唯一捧盃希望，上盤咪錯過。