張家朗闖16強　衝擊世一形勢大好

花劍世界盃貝爾格萊德站今日（17日）上演個人正賽。香港「劍神」張家朗在32強，以15：9再次刺走巴黎站決賽對手盧比利，將於香港時間晚上9時45分，與南韓的HA Taegyu爭奪8強席位。

張家朗目前以188分，高踞世界第2，與意大利的「一哥」科干尼只差2分，今站有望衝上「世一」。這個奧運冠軍過去一個多月，曾到紐約、巴黎集訓，今日亮相64強，盡顯成果。面對新加坡的Samuel Elijah Robson，張家朗開局已連取6分，其後拉開10分，不足一節時間，就以15：6勝出。

來到32強，張家朗重遇1月巴黎站決賽對手、意大利的盧比利，港將當時贏15：12，首奪世界盃冠軍，這次更遊刃有餘。張家朗早段領先5：1，其後進一步拉開到9：3、12：5，終以15：9告捷，將與排名39位的南韓劍手HA Taegyu爭奪8強席位。

值得一提的是，世界「一哥」科干尼大熱倒灶，以8：15不敵英國的James-Andrew Davis，64強止步，勢失去不少分數。其意大利隊友、排名第4的丹尼爾加路素也在32強落敗，對張家朗衝擊「世一」形勢有利。

另外兩個港將，蔡俊彥和楊子加均在64強告負。排名第6的蔡俊彥，以9：15不敵烏克蘭的Klod Yunes。由外圍賽出線的楊子加，則以8：15輸給丹麥的Jonas Winterberg-Poulsen。

女花方面，符妤名和鄭曉為不敵加拿大和法國劍手，無緣32強。