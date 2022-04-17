外流港帥　郭嘉諾抵台隔離中：好想快啲正式開工！

外流台灣企業甲組聯賽爭標分子臺南市FC的港帥郭嘉諾，周六(16日)終於抵達台灣，隨即展開為期10日的酒店隔離。儘管隔離當中，但「嘉諾Sir」已急不及待開工，除藉視像會議與球隊職球員交流外，適逢台甲周日(17日)開鑼，透過電視直播為兩支主要對手作技術分析。「期待咗開工呢一日好耐，尋日(周六)終於嚟到同順利入境。呢度雖然未係職業聯賽，但男、女子賽事都有直播，同得到好多企業支持，呢方面比好多地方嘅職業聯賽都要優勝。」臺南市FC主帥郭嘉諾表示。

隔離第二天，「嘉諾Sir」除了在房間內做運動Keep fit，以及享用由球會安排的大量水果和運動飲料外，就是觀看電視直播，他說：「聯賽呢一日開鑼，我當然唔會放過機會，金晴火眼睇清楚兩支主要競爭對手台電，同台中Futuro嘅表現啦！台電有喺中甲搵食嘅溫智豪回歸，而台中Futuro本身有幾大台企支持，難得可以坐定定睇直播，我梗要把握機會啦！」「嘉諾Sir」補充謂抵台後看的第一場直播，就是木蘭聯賽的賽事，對台灣男、女子足球同樣受到各大媒體重視感到讚嘆。

「對上一次喺酒店隔離係返大陸考Pro牌嗰陣，嗰次隔咗14日，相比下呢10日應該好容易過。會方安排好周到，各方面都提供好充足嘅支援。我同球隊嘅羅智聰總教練交流過好多次，亦有同其他管理層溝通，所以好多嘢唔使等我出關，已經展開咗，預祝我哋合作愉快。」「嘉諾Sir」特別提到臺南市FC的官方網頁經已開始運作，稍後將有連結供球衣預售。