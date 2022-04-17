普巴一個動作回應負評　獲蘭歷克力撐

周六（16日）曼聯3比2贏諾域治嘅賽事入面，法國球星保羅普巴換出嘅時候遭到主場球迷報以噓聲，更被粗口辱罵，佢賽後離場時以手擺耳仔嘅動作回應負評。蘭歷克賽後亦力撐普巴，認為佢唔應該受到咁嘅對待。

「紅魔」周六（16日）喺奧脫福憑C朗大演帽子戲法，3比2擊敗位處榜尾嘅諾域治，終止3場不勝頹勢，不過對保羅普巴而言，今場波絕對唔係佢愉快嘅時候。下半場一次角球攻勢入面，普巴先被隊友哈利馬古尼「Team Kill」踢爆缸，當時佢已經非常氣憤，仲要喺被拉舒福特入替嘅時候，遭到主場球迷報以噓聲。

呢位29歲法國國腳賽後步入球員通道嘅時候，有球迷更以粗口歌「X你普巴」侮辱佢，普巴就做出單手擺耳仔，象徵「你即本唱囉」意思嘅動作回應負評。賽後記招中看守領隊蘭歷克亦力撐普巴，呼籲曼迷唔好追擊佢：「我完全理解班球迷點解會對球隊失望，但我認為針對個別球員係毫無道理。」

今夏普巴將與曼聯完約，好大機會自由身離隊，而曼聯今季成績欠佳，難免球迷間唔時會搵個別球員做出氣袋，但蘭歷克就話：「呢個係大家嘅責任，所以我經常保護我班球員，我睇唔到佢今場有做錯嘅地方。」