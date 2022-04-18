車路士再闖英足盃決賽　再鬥紅軍演復仇戰

英足盃決賽再演「紅藍大戰」！車路士周一(18日)凌晨喺溫布萊球場2比0擊敗水晶宮，連續3年殺入英足盃決賽，下月中會同「紅軍」利物浦爭奪冠軍。車路士之前2屆英足盃決賽都飲恨屈居亞軍，今季英聯盃決賽又輸畀利物浦，今次再戰誓演復仇戰，拒絕再做悲情主角。

車路士喺歐聯8強出局後，今場對水晶宮表現慢熱，上半場製造機會極少，反而水晶宮有數次攻門令車路士一額汗。表現出色嘅水晶宮喺65分鐘出現錯誤，車路士前場逼甩對方腳下球，由羅夫度斯卓克射入世界波打破僵局；車仔76分鐘再由美臣蒙特禁區內快腳射成2比0，殺入英足盃決賽。

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車路士係自2001年至03年嘅阿仙奴後，首支連續3年殺入英足盃決賽球隊，可惜佢哋對上2次決賽，分別輸畀阿仙奴同李斯特城無緣冠軍。車路士今季亦曾殺入英聯盃決賽，但最終互射12碼落敗，今仗再戰「紅軍」當然希望復仇，入球功臣羅夫度斯卓克賽後表示：「我哋一直相信自己，屬於我哋嘅時間一定會來臨，非常期待呢場決賽，去實現我哋嘅復仇！」