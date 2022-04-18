賓施馬又絕殺！皇馬落後2球反勝西維爾

周一(18日)凌晨西甲大戰，榜首皇家馬德里繼上仗歐聯之後，再次表演絕地反擊，上半場落後2球劣勢下，換邊後連入3球，包括賓施馬補時建功，作客以3比2反勝西維爾，向冠軍寶座邁進一大步。

皇馬上仗歐聯8強次回合踢到加時，靠賓施馬入波淘汰車路士，今場西甲劇情幾乎一樣，西維爾憑拿傑迪錫射入罰球，加上拉美拿把握機會射入空門，上半場25分鐘已經領先2比0。

不過，換邊後戰局出現大逆轉，皇馬迅速由洛迪高高斯射入追至1比2，呢位21歲巴西新星繼上仗歐聯之後，又後備上陣建功。

皇馬踢到82分鐘終於扳平，後備上陣僅1分鐘嘅拿祖費南迪斯近門射入，加上補時2分鐘，賓施馬射成3比2，幫皇馬戲劇性反勝，取得聯賽3連勝。

今場踢到39分鐘出現爭議性一幕，已有1張黃牌在身嘅皇馬中場卡馬雲加，從後剷跌西維爾前鋒安東尼馬迪爾，導致呢位曼聯借將傷出，但球證竟然冇向卡馬雲加出示第2張黃牌，避過被趕出場。

皇馬教練安察洛堤都知有問題，半場休息時就換走卡馬雲加，咁啱入替佢嘅洛迪高高斯射入1球，如果卡馬雲加當時被逐，皇馬應該冇力反勝，難怪西班牙《每日體育報》批評球證可恥，放生皇馬。