拜仁下場贏就捧盃 轉軚同羅拔佬傾續約

周日(17日)晚德甲，榜首拜仁慕尼黑作客以3比0大勝比勒費爾德，總算一掃歐聯出局頹勢，拜仁會方亦開始為下季組軍做準備，首先係轉軚同羅拔利雲度夫斯基傾續約，希望留住呢位「入球機器」。

開波10分鐘，拜仁靠對方後衞積及拿臣擺烏龍，迅速打開紀錄，上半場補時基拿比射成2比0，比賽末段由後備上陣嘅穆斯亞拿埋齋，送3隻蛋畀護級球隊比勒費爾德。

拜仁首席射手羅拔利雲度夫斯基雖然今場冇波入，但都貢獻1次助攻，最重要係佢嘅前途開始明朗化，拜仁會長凱拿承認已經開始同呢位33歲波蘭國腳傾續約：「我哋同羅拔傾過1次，並計劃進行第2次對話，之後仲會繼續傾。」

一直盛傳拜仁會方嫌羅拔佬年齡大，可能放棄佢，並收購多蒙特前鋒艾寧夏蘭特，近期更有消息指羅拔佬準備今夏轉投巴塞隆拿，但依家事情發展出現大轉變。

至於拜仁今場贏波之後，領先第2位多蒙特9分，雙方將於嚟緊周日(24日)凌晨聯賽交鋒，如果拜仁勝出，就可以提早3輪奪得冠軍。