般尼中場恐怖斷腳　對手驚到爆喊

周日(17日)英超再現恐怖斷腳畫面，般尼作客1比1打和韋斯咸一仗，般尼中場韋斯活特喺一次鏟波當中嚴重受傷，右腳骨折下腳掌被「拗」至相反方向，在場球員都被恐怖畫面嚇親，同韋斯活特相撞嘅尼高拉華錫更即場嚇到爆喊，要由隊友作出安慰。

般尼日前炒領隊戴治魷魚，作客面對韋斯咸處於劣勢，20分鐘更出現恐怖意外，韋斯活特喺中場快尼高拉華錫一步鏟波，兩人相撞後韋斯活特即場慘叫，右腳骨折要軍醫治療接近10分鐘，最終被抬離場送入醫院，而尼高拉華錫亦情緒失控抱頭痛哭。

受傷事件令韋斯咸分心，比賽重開3分鐘，般尼即由韋格賀斯頂入，完半場前哥尼特更博到12碼，但佢親自操刀竟然射出界，埋下失分伏線。韋斯咸下半場重整旗鼓，終於由湯馬士蘇錫克喺74分鐘頭槌追平，最終兩隊各得1分。

般尼看守領隊米克積遜賽後表示：「從球員嘅反應，你就知道呢次傷勢好嚴重，韋斯活特效力般尼好耐，係所有人嘅朋友，佢嘅受傷係球隊一大打擊。」般尼拎1分鐘仍排喺尾3位置，落後尾4嘅愛華頓3分兼踢多1場，護級形勢不容樂觀。