巴塞打窒道氣　半和碌卡

周二(19日)凌晨西甲獨腳戲，巴塞隆拿主場鬥卡迪斯。巴塞雖然質素贏晒，但啱啱喺歐霸出局兼被破15場不敗身，打窒道氣；卡迪斯急需搶分護級，加上佢哋初段特別守得，一於再追半場和。(Now 632周二凌晨3時直播)

巴塞聯賽7連勝，睇落走勢強勁，但喺頻密賽程下已漸露疲態，上仗聯賽對利雲特被罰3個12碼，若非門將達史特根救出其中一個，未必可以喺補時絕殺到利雲特3比2。巴塞上周中出戰歐霸8強次回合，主場畀法蘭克福嘅銳利反擊玩殘，竟然先失3粒，最終輸2比3，兩回合計以3比4落敗慘遭淘汰，15場正式賽事不敗走勢告終。賽後會長拉波塔嬲再震，話自家球迷將大量門票賣畀客軍球迷，搞到冇晒主場氣勢，忽視自己球員表現差嘅問題，但主帥沙維應該最清楚，今仗一定小心翼翼。

卡迪斯初段夠集中

作客嘅卡迪斯近8仗聯賽只曾兩敗，當中打和華倫西亞及贏過維拉利爾，但仍要為護級搶分。佢哋深知自己攻力欠銳，往往先做好防守，近9仗聯賽半場全部打和，其中6次半場波膽為0比0，顯然初段相當集中，半場和不妨再追。

直播表

周一7:30pm 英冠 米杜士堡 Vs 哈特斯菲爾德

有線662、602台

周一10:00pm 英冠 昆士柏流浪 Vs 打比郡

有線662、602台

周一10:00pm 英甲 普利茅夫 Vs 新特蘭

有線664、604台

周二0:30am 英冠 布里斯托城 Vs 錫菲聯

有線661、601台

周二1:00am 意甲 拿玻里 Vs 羅馬

Now 638

周二3:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 卡迪斯

Now 632

周二3:00am 意甲 阿特蘭大 Vs 維羅納

Now 638

周二3:00am 英冠 諾定咸森林 Vs 西布朗

有線661、601台