PSG贏出榜首大戰　最快周四奪冠

周一(18日)凌晨法甲榜首大戰，「一哥」巴黎聖日耳門(PSG)主場以2比1擊敗第2位馬賽，PSG現時已經拋離對方15分，如果PSG喺周四(21日)凌晨贏波，再加上馬賽失分，就可以提早5輪奪得聯賽冠軍。

開賽11分鐘，尼馬接應長傳，禁區內第一時間挑射，笠過馬賽門將包盧比斯入網，其後美斯主射罰球僅高出。戰至30分鐘，馬賽利用一次角球攻勢，混戰之中由卡列達卡亞近門篤入扳平。

PSG球王美斯曾經2次射門入網，都但因為越位，被判無效，不過PSG仍然喺上半場補時再次領先，馬賽球員喺禁區內犯手球，被吹罰12碼，PSG由基利安麥巴比主射入網。

換邊之後，PSG有機會拉開紀錄，但麥巴比入波被判越位，馬賽亦有威廉沙列巴入波被判越位，最終PSG維持2比1勝果至完場。

今季法甲只剩下6輪比賽，PSG領先第2位馬賽15分，周四(21日)凌晨將加開快車，如果屆時PSG可以作客擊敗昂熱，而馬賽主場贏唔到南特，PSG就可以提早5輪捧盃。