阿積士決賽輸波　總監：用盡方法留坦哈格

周一(18日)凌晨荷蘭盃決賽，燕豪芬2比1反勝阿積士奪冠，盛傳阿積士教練坦哈格會喺決賽後宣布來季加盟曼聯，但呢位荷蘭教頭賽後拒絕回應關於曼聯嘅問題。阿積士總監賽後承認，球隊已用盡所有方法挽留坦哈格，似乎暗示坦哈格將會離隊。

英國傳媒報道，坦哈格已經同曼聯達成口頭協議，但唔會喺荷蘭盃決賽前有任何公布，不過阿積士嘅捧盃美夢就幻滅。阿積士23分鐘由賴恩格雲貝治入波領先，但下半場48分鐘同50分鐘，短短3分鐘內被燕豪芬艾歷古迪亞利斯同加普攻陷，反輸1比2失落冠軍。

坦哈格今場排陣有唔少爭議，近期被球迷狂噓嘅門將奧拿拿，未入選大軍名單都有迹可尋，但首席射手施巴斯坦賀拿竟先任後備，就嚇親唔少球迷。坦哈格賽後被問題係咪執教曼聯，佢就話：「記者會係時候結束，我要24小時去平服心情。」

阿積士總監咸斯查亦被問到有冇挽留坦哈格，佢就回應：「我可以好簡潔咁答你，球隊用盡所有方法挽留坦哈格，新合約有、加人工有，我唔會太詳細解釋，但最終會由坦哈格決定自己嘅未來，佢留低當然最好，如果唔係，我哋就要做其他部署。」