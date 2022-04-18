亞冠盃　首度建功　明加索夫：入球別具意義

傑志土庫曼新援明加索夫（Mingi）去仗對清萊聯取得奠勝球，替球隊在今屆「亞冠盃」打開勝利之門。他接受訪問時表示，「地標球」對自己意義重大，又指下仗對雙方而言均是十分關鍵的比賽，但球隊會盡一切努力爭勝。

30歲土庫曼國腳明加索夫自3月初加盟傑志，直至上周六（16日）才首次為球隊在正式賽事披甲，更在亞冠「地標戰」攻入首個入球：「上場波對我嚟講十分有意義，為球隊首次上陣，個人第一場亞冠比賽，但更重要係我哋能夠取得勝利，當然喺呢場比賽入波係美好嘅事。」

Mingi職業生涯主要於歐洲賽場打滾，曾征戰歐聯及歐霸盃外圍賽，「亞冠盃」反而是其初體驗，賽後他更獲選為賽事最有價值球員，這些成就對一位新球員而言無疑是種肯定：「我腦海中一直存在呢啲成功嘅畫面，好開心可以喺長時間停頓過後，仍然有好表現。呢兩個月嚟我每日都嘗試盡快適應球隊踢法，同了解呢項賽事嘅特性。」

周二（19日）「藍鳥」即將面對日職強隊神戶勝利船，明加索夫認為首要是在短時間內做好恢復，又明言球賽的重要性：「每人都知道呢場波對雙方嚟講都非常關鍵，對手係亞洲其中一支實力最強嘅球隊，但我哋今場一定會付出所有努力同決心爭勝。」