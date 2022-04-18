蘭歷克厚顏邀功：我幫利物浦發掘咗6位球員

周三(20日)凌晨英超將上演「雙紅會」利物浦主場對曼聯，大戰前夕，紅魔鬼看守領隊蘭歷克發表偉論，指利物浦近年獲得優秀成績，自己都有功勞，因為呢位德國名帥擔任球會總監及教波生涯，曾經發掘多位潛力球員，呢班猛將先後加盟利物浦，成為紅軍骨幹。

蘭歷克大讚利物浦表現出色之餘，不忘邀功：「佢哋有咁突出表現，並非巧合，高普過去6年半打造嘅陣容，其中有6至7位球員曾經係我所屬球會嘅人，當時仲未有人認識佢哋，我就幫球會簽入，利物浦可能係擁有最多我前度球會球員嘅一隊，所以風格先至咁相似。」

蘭歷克執教史浩克04時提拔祖爾麥迪比，亦幫助賀芬咸簽入羅拔圖法明奴，佢擔任「紅牛」總監期間，更加為旗下2支球隊薩爾斯堡及RB萊比錫，發掘咗沙迪奧文尼、拿比基達、南野拓實、伊巴希馬干拿迪，呢6位球員現時都效力利物浦，蘭歷克對於自己過去「豐功偉業」津津樂道。

至於講到曼聯現時處境，蘭歷克認為最大問題係防守弱，必須重點改善，佢下季將轉任曼聯總監，能否為球隊簽入潛力球員，大家拭目以待。