亞冠盃　J組第2擊！傑志硬撼勝利船

「亞冠盃」J組矚目大戰！傑志周二（19日)晚7時會造訪武里南府運動場，硬撼日職球隊神戶勝利船。「藍鳥」上仗挫清萊聯旗開得勝，士氣正盛；反之勝利船在日職成績欠佳，加上恩尼斯達等主將缺陣下，傑志今仗隨時有機會給球迷帶來驚喜，重溫4年前擊敗日本球隊的美夢！

神戶勝利船以上季日職季軍身份進身「亞冠盃」附加賽，並以4比3淘汰墨爾本勝利，躋身分組賽。雖然財力雄厚，但勝利船今季在聯賽表現差勁，開季10仗未嚐一勝，目前僅以4分墊底。為此，該隊上月辭退日籍監督三浦淳寬，改聘擁有逾400場西甲執教經驗的洛天拿領軍，務求在日職成功護級，並在亞冠盃爭取成績。

陣容上，武藤嘉紀、沙治森柏等曾效力歐洲球會的球員因傷上陣成疑；據勝利船近日發布的操練片段所見，剛從俄超回流的橋本拳人，以及星級名將恩尼斯達一直不見蹤影，今仗或與傑志緣慳一面。不過，球隊現有人腳仍然充裕，具備大迫勇也、酒井高德、山口螢等日本國腳級球員坐陣，加上有前巴塞球員保贊、巴西外援連干哥利亞助拳，神戶勝利船實力依然強橫。

傑志上周六憑新援明加索夫入球，1球輕取清萊聯，取得今屆亞冠首捷。總教練朱志光指，球員信心經過勝仗後明顯增強，但提醒絕不能掉以輕心：「兩場比賽只隔兩日，對方今場又係首場比賽，我哋唔可以心雄，希望控制到心態。」

「藍鳥」近年在亞冠賽場對日職球隊不落下風，包括2018年1球險勝柏雷素爾，以及去年0比0逼和大阪櫻花。雖然神戶近來成績差勁，但「朱Sir」強調對手依然穩佔上風：「對手踢法靈活，尤其走位配合方面，多名球員亦曾外流，加上有西班牙外援坐陣，實力必定喺我哋之上。」

傑志陣中巴爾拿擁有逾150場西甲經驗，亦對神戶主帥洛天拿有所認識：「我未曾同佢共事，但根據觀察，我認為佢會嘗試令神戶踢得更防守性同組織性。」這名巴塞青訓出身的球員曾透露自己偶像是恩尼斯達，雖然今仗或無緣與同門師兄交手，但他仍感期待：「令我最興奮嘅係可以幫傑志挑戰強勁嘅對手，前面將會有一個好好嘅機會，而我哋一定會嘗試達成！」

【兩隊預計陣容】

神戶勝利船：

前鋒：10.大迫勇也

中場：9.保贊 16.汰木康也19.初瀬亮

中場：5.山口螢 33.扇原貴宏

後衞：24.酒井高德 14.槙野智章 3.小林裕紀 23.山川哲史

門將：1.前川黛也

傑志：

前鋒：9.丹恩奴域

中場：26.蘇沙 37.巴爾拿 33.謝家強10.基爾頓 2.羅梓駿

後衞：95.陳晉一 5.艾里奧 6.朴俊炯 15.羅拔圖

門將：86.保羅