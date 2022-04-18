雌狼鋒將腳風順　拿玻里羅馬大駁火

今晚意甲前列大戰，拿玻里主場硬撼羅馬，目前排第3嘅拿玻里同「米蘭雙雄」爭標形勢非常緊湊，1分都不能少，趁主場必搶攻爭勝。羅馬喺歐協聯大勝晉級4強，士氣高昂，加上仲有機會爭奪前4席位，無懼駁火。拿玻里近4場總入球全開3球或以上，首選中位數2.5球嘅入球大。（Now 638周二凌晨1時直播）

拿玻里喺2月歐霸盃出局後，專注番踢聯賽，近6場意甲贏咗4場，包括擊敗兩支強隊拉素及阿特蘭大，現時少踢一場落後榜首ＡＣ米蘭5分，爭標仲有價講，但已經冇乜失分空間。呢支南部勁旅防線並唔穩陣，上仗主場對費倫天拿失咗3粒，搞到以2比3敗陣。值得一提佢哋近期「客強主弱」，作客3連勝，但近4仗主場反而輸咗3場，面對來勢洶洶嘅羅馬，想保住清白身並非易事。

羅馬目前落後第4位嘅祖雲達斯6分但少踢一場，為爭前4亦要豁出去，呢支首都「雌狼」狀態甚弗，近6場聯賽取得5勝1和，上場歐協聯更以4比0大炒波杜基林特，「新托迪」尼高路辛尼奧路大演帽子戲法，「譚仔」譚美阿巴謙亦入波，呢位英格蘭國腳今季各項賽事已轟入24球，配合埋羅倫素柏歷堅尼及米希達利恩等進攻好手，羅馬鋒線相當銳利，有力撕破拿玻里防線，入球騷走唔甩。