經驗贏晒專心衝冠　歐聯冠軍撐皇馬

歐洲三大盃賽均已進入4強階段，足智彩[冠軍]亦已開賣，趁現時入貨仍有一定分頭，值得深入研究。

先談歐聯，4強上演兩場「英西大戰」，其實從數據來看，亦非意外。近11屆冠軍，便有9屆由英超及西甲球隊奪冠，當中英超3次、西甲6次。

四路雄師按牌面計算，維拉利爾毫無疑問是戰力較弱的一隊，但要留意「黃色潛艇」主帥艾美利是歐戰之王，曾4次勇奪歐霸盃，歐聯檔次當然不能與歐霸相提並論，但即使看今屆表現，維拉利爾先後於淘汰賽踢走祖雲達斯及拜仁，絕非僥倖，加上利物浦仍要分心爭奪英超及英足盃冠軍，賠率偏熱下，值博率不高。

利物浦曼城分心英超

另邊線，13屆歐聯冠軍皇馬鬥上屆亞軍曼城。論戰力，曼城可能較高，但論經驗，曼城從未捧過歐聯獎盃，與身經百戰的皇馬相距甚遠。況且，曼城與利物浦一樣，仍要分心爭英超冠軍，反之皇馬於西甲領放，封王只是時間問題，可專心一意衝擊歐聯。再者，皇馬分別於16強及8強淘汰巴黎聖日耳門、以及上屆冠軍車路士，表現充滿說服力，[冠軍]宜吼皇馬。

歐霸歐協撐韋斯咸羅馬

歐霸方面，4強球隊中戰力最高的，應是「錘仔幫」韋斯咸與RB萊比錫，考慮到近10屆冠軍全由西甲及英超球隊壟斷，今屆西甲兵盡墨，而英超則只剩韋斯咸一隊，[冠軍]一於撐「錘仔幫」。

至於歐協聯，四路雄師戰力不相伯仲，但以主帥功力計算，只有羅馬主教練摩連奴曾封王歐洲賽，歐協聯[冠軍]可向羅馬埋手。