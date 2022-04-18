奧運冠軍世一盡攬　鄭兆康寄語張家朗劍指亞運

香港「劍神」張家朗周日（17日）在花劍世界盃貝爾格萊德站打入8強，雖然不敵意大利劍手Giorgio Avola，與獎牌擦身而過，仍累積足夠積分，登上世界第一，成為香港首個「世一」男劍手。奧運冠軍、「世一」，張家朗在大半年間，解鎖兩大成就，接下來的目標，無疑是杭州亞運。劍擊隊總教練鄭兆康表示：「家朗現在成熟、穩定，心態非常好，絕對有實力衝擊亞運金牌。」

24歲的張家朗贏得東京奧運冠軍後，已明志衝擊世界第一，並於1月世界盃巴黎站封王，排名升上第2。雖然這位「金牌劍神」在2月開羅站32強止步，陷入小低潮，但今站重整旗鼓，打入8強。反觀前「一哥」、意大利的科干尼早在首圈出局，令排名逆轉——張家朗累積200分，力壓日本的敷根崇裕進佔「世一」，科干尼跌到第3。

這是張家朗生涯初登「世一」，是繼2019年女重的江旻憓後，第二個登頂的香港劍手。他賽後拍片，瞇起雙眼，以一句簡單的「very happy（非常開心）」總結感受，兩位外籍教練Gregory Koenig和Maurizio Zomparelli也擺出趣怪表情和甫士，可見興奮之情。劍擊隊總教練鄭兆康則指：「我為家朗感到驕傲，這是對他多年付出的肯定。」

奧運冠軍、「世一」，張家朗在大半年間，解鎖兩大成就，但其實，他中四輟學，成為全職運動員起，已不斷改寫香港歷史。

張家朗在2014年亞青賽狂掃4金，同年偕隊友摘下仁川亞運團體賽銅牌，兩年後在亞洲賽封王，兼奪得里約奧運資格，打入16強。他在2017年最後一次參加世青賽，成為香港首個青年組冠軍，經歷數年高低起伏，再在去年東京奧運圓夢，成為1996年李麗珊後，第二個港產奧運冠軍，風頭一時無兩。鄭兆康期望張家朗保持穩定水準，朝著9月杭州亞運金牌進發：「家朗絕對有實力衝擊亞運金牌，希望他每個比賽都能穩定發揮，在世一位置停留久一點，對其自信心、未來發展有很大幫助。」他又寄語張家朗作為男花隊核心，帶動師兄弟一起進步。

今站世界盃，張家朗以15：6、15：9及15：6，連挫新加坡、意大利和南韓劍手，直到8強，面對意大利好手Giorgio Avola才受到考驗，以7：15落敗，無緣獎牌。鄭兆康表示滿意：「前一哥科干尼首圈已被淘汰，證明高水平運動員很多。進到16強，誰拿冠軍都不奇怪，要看臨場發揮。家朗現在成熟、穩定，心態非常好，相信未來會有更好成績。」

張家朗完成個人賽後，周一與隊友蔡俊彥、楊子加和崔浩然轉戰團體賽。