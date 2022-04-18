亞協盃　作客鬥220體育會 理文：盡早入波

「亞協盃」東亞區附加賽周二（19日）一觸即發，港超球隊理文作客蒙古MFF足球中心，與佔主場之利的220體育會爭奪分組賽資格。兩軍上屆「亞協盃」首次交手，理文清風送爽輕鬆獲勝，惟今次遠赴蒙古作賽，預計「黃黑軍團」為爭勝亦不敢怠慢。

220體育會過去連續兩季於當地頂級聯賽封王，風頭一時無兩，惟這支2016年才成立的蒙古新貴，今季表現飄忽，上仗更吞下聯賽首場敗仗。去年首次參與亞洲賽的220體育會，上屆「亞協盃」分組賽3戰皆北，僅靠尼亞馬索爾在1比5不敵理文一戰，攻入球隊在賽事的唯一入球。但這位蒙古頭號射手季初已經離隊，220體育會今仗想突圍，除了靠發揮主場優勢之餘，就要看上季聯賽最佳球員艾坦素能否交出上佳發揮。

為備戰今場「亞協盃」附加賽，理文早於上月23日到泰國集訓，期間與多支當地球隊「拍跳」催谷狀態，曾先後擊敗警察特羅和春武里。「黃黑軍團」上周三抵達蒙古烏蘭巴托後，已開展訓練及適應環境；有別於初到埗的大雪天氣，主教練陳曉明透露近日蒙古氣溫回暖，對理文眾將影響減低，但對於仿真草比賽場地，「曉明sir」則表示：「當然有啲唔習慣，最重要係處理好球員（於仿草場）練完波後雙腳嘅反應，但我相信球員喺比賽係應付到。」

傷兵方面，「曉明sir」透露迪高仍有傷在身，今場難以披甲，好消息是早前受輕傷困擾的張憙延，已痊癒今場可全力助拳。「曉明sir」形容今仗比賽場地偏細，理文要做好準備應付主隊的「泊大巴」戰術：「對手防守冇上年『亞協盃』期間咁放鬆，防線亦冇當時咁前，對主攻嘅一方嚟講會困難。」但他直言對理文球員能力充滿信心，今場關鍵在於能否盡快入局，爭取於早段取得入球。