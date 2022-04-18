港隊挫4號種子日本　闖世界盃4強

花劍世界盃貝爾格萊德站今日（18日）上演團體賽。剛榮升世界第一的張家朗，偕隊友蔡俊彥、楊子加和崔浩然，連挫羅馬尼亞、英國和日本，勇闖4強，將於香港時間晚上9時30分爭入決賽。

香港隊被列為5號種子，32強收起新晉世界一哥張家朗，由蔡俊彥、楊子加和崔浩然迎擊羅馬尼亞。3人悉數上陣後，港隊稍稍領先15：13，再在第5、6局打出5：1、5：0，拉開比數，以45：24旗開得勝。

16強面對英國，張家朗復任正選，在蔡俊彥打出5：3後，一登場就連取4分，拉開到10：4。港隊進一步拉開比數，惟張家朗打到28分時，出現一段小插曲——他被對手踩到左腳，跌坐在地上，神情痛苦地拍地，幸好未有大礙，繼續完成比賽，以45：35勝出，晉級8強。

港隊這次對手是4號種子日本，陣中有剛升上世界第2的敷根崇裕。港隊打完三局，已領先10分。雖然對手兩度打出9：5，但張家朗挺身而出，守住尾門，以45：35再過一關，將與美國和波蘭之間的勝方，爭入決賽。

女花方面，由鄭曉為、符妤名、關渝澄和張楚瑩組成的港隊，在16強不敵南韓，跌入名次賽。