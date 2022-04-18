彎急路窄難度高　5大魔鬼賽道

世界一級方程式賽車錦標賽（F1）新賽季已正式展開，俄羅斯站取消後，這個為期9個月的賽季共進行22站賽事。今季取消葡萄牙、Styrian、土耳其及卡塔爾大獎賽，換成新加坡、澳洲、加拿大以及首次登場的邁阿密站，車手需要適應新賽道之外，在舊有的高難度賽道亦不容有失。紅牛「一哥」麥斯韋斯塔本和平治「黑帝」咸美頓王者之爭令人期待，兩人能否克服以下5大焦點賽道，將成為勝負關鍵！ 文：余樂詩

●摩納哥蒙地卡羅賽道

難度：※※※※※

摩納哥自1929年起舉辦過無數F1賽事，這條歷史悠久的市內賽道，環繞公國的蒙地卡羅區，飽覽蔚藍海岸景色，故有「F1明珠」的美譽。然而，單圈長度只有3.337公里的摩納哥賽道同時難度極高，不單九曲十三彎，其平均寬度亦是F1賽道中最窄、最難超車（因為相當危險），令不少車手又愛又恨。保迪斯形容：「我心目中，摩納哥站最難！這條賽道根本沒有喘息的時間，一彎接一彎，就連直路都不太直。」

紅牛「一哥」麥斯韋斯塔本上季在此站捧盃，使他在車手榜壓過世界冠軍咸美頓，生涯首次登上第一位，成為該季一大轉捩點。其實排位賽這兩大熱門表現並非最佳，反而是法拉利的勒卡歷拿下了車隊自2019年墨西哥大獎賽以來首個竿位。可惜他在排位賽最後30秒撞牆，以致戰車的波箱出現問題，臨時退出正賽。對於這位摩納哥車手來說，主場失利令他相當失望，今季法拉利戰車升級後，勒卡歷有望強勢捲土重來，力爭首度在「江東父老」面前奪冠。

●新加坡濱海灣市街賽道

難度：※※※※※

受新冠肺炎疫情拖累，F1自2020年起未有在亞洲舉辦賽事，今季新加坡站正式回歸，為車手帶來一大考驗。和摩納哥賽道一樣，新加坡的濱海灣賽道平日是一條普通街道，僅在比賽周末改建為賽道。這不單是F1史上第一個夜間舉行大賽的賽道，車迷亦有獨特觀賽體驗，可在18號彎位看到賽車由看台之下駛過。

此賽道共有多達23個彎位，加上其街道賽特性，不但狹窄，緩衝區亦比正常賽道少，故超車難度相當高，自2008年首辦F1賽事以來，更每年都有事故發生，安全車出動率高達100%！3年前，效力法拉利的維度爾第5次在此賽道封王，其隊友勒卡歷第2，紅牛韋斯塔本第3，平治咸美頓僅獲第4，不過自此站後，法拉利就一直未能在分站取勝，今季「紅魔」能否在此站帶來驚喜？

關於英國銀石賽道，相信不必多作介紹，第一屆F1錦標賽的舉辦地就在這裏，擁有長達72年歷史。這條全長5.891公里的賽道共有18個彎，正賽將順時針方向走52圈。雖然賽道寬闊增加超車機會，不過這裏有不少彎道直路混合路段，直路之後緊接急彎，令比賽不時出現驚險鏡頭。

●英國銀石賽道

難度：※※※※

近年銀石賽道成為了平治「黑帝」咸美頓的主場，他除了是此賽道奪冠次數最多的車手，銀石賽道為紀念他贏得第7個世界冠軍，2020年更宣布其中一段直路以咸美頓命名。上季英國站，這位平治車王和韋斯塔本開段就上演激烈纏鬥，前者相當進取，9號「Copse」彎取內線嘗試「爬頭」，但其戰車撞到「韋少」的右後輪，導致後者戰車飛出賽道。賽會其後判罰咸美頓10秒，其後他急起直追，最終反勝大部分時間領先的勒卡歷，個人第8次在英國站封王，追平德國「車神」舒麥加同一大獎賽最多次奪冠紀錄，再贏多一次就能打破紀錄，成為史上第一人。

●日本鈴鹿賽道

難度：※※※※

同樣因疫情闊別兩季的日本大獎賽亦回歸F1賽程。位於日本三重縣鈴鹿市的鈴鹿賽道是今季唯一的8字形賽道，難度亦是賽季數一數二。這條高速賽道共有18個彎，蜿蜒的S型彎道以及彎速高達300公里以上的「130R」彎都是賽道的標誌關卡，2019年日本大獎賽更受強颱風影響，排位賽和決賽需同日進行，強風亦影響車手發揮。

當日戰況激烈，韋斯塔本和勒卡歷在第1圈就相撞，「韋少」撐到第15圈因賽車受損退賽，而最後一圈亦有佩雷斯撞牆退賽。最終由平治的保迪斯捧盃，維度爾第2，咸美頓第3，平治亦憑總分177分提早實現車隊6連霸。今季F1改例增加超車可能性，預料戰況將會更加激烈！

●美國邁阿密賽道

難度：※※※

今季新增邁阿密站，到底這條全新賽道有甚麼特別？位於美國佛羅里達州的邁阿密，作為頂尖聯賽NBA、NFL等球隊根據地，以及ATP、WTA網球公開賽舉辦地，體育迷一定不會感到陌生。這條單圈長5.41公里的賽道，以NFL邁阿密海豚主場館硬石體育場為中心，共有19個彎位、3條直路，另有3段DRS區，讓最高車速達到約時速320公里。其中一大特點要數硬石體育場的纜車系統，車迷可從高空俯瞰賽道，帶來觀賽新體驗。

新賽道大致平坦，起伏位置不多，而且根據F1官網，賽道有兩大超車位，其一是第11號彎，位於第一個DRS使用區的尾段，其二是在第二個 DRS區的第17號彎。相對其他賽道，這裏難度不算高，但畢竟是全新賽道，所有車手均需要時間適應。由威廉士升上平治的羅素曾用模擬器試玩這條賽道，大讚：「賽道很多快速流暢的路段，我相信應該會有不少超車的機會。這裏有種街道賽的感覺，又有些狹窄曲折的彎位，應該會很有趣。」