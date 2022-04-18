英超冠軍捧曼城　英足盃冠軍博車仔

英超進入最後直路，曼城、利物浦鬥得相當燦爛，目前曼城領先利物浦1分，手握爭標主動權，只要餘下賽事全勝便可封王。

曼城已於英足盃出局，而利物浦仍要三線作戰，論戰力，兩軍不相伯仲，但論板櫈深度，曼城始終勝一籌，前中後三線均有高質替補輪換，尤其前線加比爾捷西斯、史達寧、基亞利殊、貝拿度施華、馬列斯、菲爾科頓等輪流登場，戰力同樣有保證，於頻密賽程底下，尤其重要。

再者，翻查賽程，曼城餘下聯賽對手沒有Big 6球隊，排名最高的就只有韋斯咸，反之利物浦餘下對手包括曼聯、熱刺，雖然曼聯已今非昔比，但宿敵對碰始終特別肉緊，相信「紅軍」贏波亦隨時要付出代價，而熱刺領隊干地的能力更深不可測，早前3:2絕殺曼城有辦你睇，[英超冠軍]宜吼曼城。

至於英足盃冠軍，則可留意車路士。利物浦要兼顧歐聯及英超爭霸，決心及體力肯定不及專注爭英足盃的車仔，車路士的英足盃冠軍賠率有一定分頭，相當值博。

英超冠軍賠率

1 曼城 1.33

2 利物浦 2.8

3 車路士 200

4 熱刺 7500

5 阿仙奴 9999

英足盃冠軍賠率

2 利物浦 1.42

3 車路士 2.65