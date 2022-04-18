賽前飛美國睇Golf　卡尼遭維拉名宿寸爆

上周六（16日）熱刺「倒灶」0:1不敵白禮頓，錯失坐穩前4嘅機會。事後射手哈利卡尼更畀人發現早幾日佢飛咗過去美國睇Golf比賽，仲畀維拉名宿艾邦拉賀寸佢：「佢踢到好似未適應時差咁！」

熱刺本來就以57分位處第4位，只要贏波就可以拉開同曼聯以及阿仙奴嘅領先距離，不過偏偏最終主場0:1輸畀白禮頓，錯失大好良機。熱刺全場更只錄得5腳射門，仲要一腳都唔中龍，前線球員包括哈利卡尼成為眾矢之的。

事後呢位英格蘭國腳更被人翻舊帳，原來佢喺再上一周贏完阿士東維拉後，就即刻飛咗去美國睇高爾夫球大師獎，對白禮頓前先急急腳飛番嚟，賽前分晒心，難怪表現失晒準。

當日擔任電台節目嘉賓嘅前維拉名宿艾邦拉賀，就明寸哈利卡尼表現「踢到好似有時差咁」：「我係卡尼嘅Fans，但如果你去美國睇波返嚟後踢到好似今日咁，呢個問顯一定要問佢：你呢個係咪一個正確決定？因為熱刺就好似一隻無牙老虎咁，冇一腳射門中龍。」

的而且確，喺爭逐前4嘅道路上，熱刺一分都不能少，今場竟然輸畀一支中游球隊，等於「讓4」畀曼聯同阿仙奴等球隊。「每一次佢哋好似有機會爭到前4，卻自己放棄機會。」艾邦拉賀話。