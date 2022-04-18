C朗連中三元即袋85萬鎊　賽前逐一鼓勵隊友

曼聯早前聯賽主場以3比2險勝諾域治，最大功臣當然係C朗拿度，依名葡萄牙射手除咗個人連中三元，激活咗合約中嘅獎勵條款，袋走85萬鎊之外。賽前仲畀鏡頭影到佢逐一鼓勵隊友，令唔少球迷都認為，比起後衞哈利馬古尼，佢先係擔任隊長嘅最佳人選。

C朗拿度今年回歸曼聯後，成為球隊首席射手，對諾域治嘅比賽上演帽子戲法後，今季各項賽事已經射入21球，更成功激活合約中嘅獎勵條款。首先一季射入20球可以拎到75萬鎊，加上帽子戲法額外獲得嘅10萬鎊，令C朗踢完上場比賽之後，即刻獨取85萬鎊，相當和味。另外合約中寫明C朗喺達到20球里程碑後，只要每次入多一球，就可以再袋多10萬英鎊，「紅魔鬼」今季仲有6場比賽，相信C朗要再入波應該無咩難度。

除此之外C朗拿度場外亦發揮出好大作用，有鏡頭影到依名37歲老將，賽前喺球員通道逐一鼓勵隊友，當中仲包括隊長哈利馬古尼，令唔少球迷質疑，C朗先係擔任球隊隊長嘅最佳人選。多位曼聯球迷喺社交網站留言道：「一於給予隊長臂章C，他是我們今季唯一正能量來源。」、「這就是為甚麼要讓C朗成為隊長的原因！」、「領導才能不一定要有隊長臂章才能展現出來。」