不敵奧運冠軍法國　港隊失落世界盃銅牌

花劍世界盃貝爾格萊德站周一（18日）上演團體賽。剛榮升世界第一的張家朗，偕隊友蔡俊彥、楊子加和崔浩然，連挫羅馬尼亞、英國和日本，可惜4強不敵波蘭，跌入銅牌賽後，再以38：45憾負奧運冠軍法國，無緣獎牌。

香港隊被列為5號種子，32強收起新晉世界一哥張家朗，靠著蔡俊彥、楊子加和崔浩然，以45：24輕取羅馬尼亞。張家朗其後復任正選，帶隊連續兩場以45：35擊敗英國和日本，勇闖4強鬥波蘭。後者今站扮演奇兵，於8強「爆冷」淘汰頭號種子美國，氣勢如虹，第4局更向港隊「派蛋」，拉開10分差距。雖然張家朗最後一局打出10：5，仍未能收復失地，以32：45敗陣，無緣決賽。

有別於個人賽，世界盃團體賽設有銅牌賽，港隊對手是東京奧運冠軍、世界排名第2的法國。港隊在張家朗打頭陣下，曾領先5：2。但法國靠著2019年世界冠軍Enzo Lefort第2局打出8：2，一口氣反超前，逐漸拉開比數。即使崔浩然先後打出8：5、6：5「止血」，仍以38：45落敗，與獎牌擦身而過。

女花方面，由鄭曉為、符妤名、關渝澄和張楚瑩組成的港隊，在16強不敵南韓，跌入名次賽後，先擊敗羅馬尼亞，再接連不敵烏克蘭和匈牙利，以12名完成賽事。