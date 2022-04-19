艾倫闖世錦賽16強遇奧蘇　誓演13年前翻版

英格蘭名將麥克艾倫周一在世界桌球錦標賽再轟出3桿50+，以10比6擊敗當奴臣，勇闖16強，將面對奪標大熱「火箭」奧蘇里雲，試圖重溫09年在克魯斯堡劇院的好夢，而6屆冠軍奧蘇里雲雖然日前輕鬆闖關，但因一個猥褻動作可能面臨處罰。

世界排名15的麥克艾倫面對當奴臣一仗，爭持激烈，艾倫一度被對手追近，由7比4拉近至7比6，然而在最後三局盡顯強勢並順利晉級，周五將與奧蘇里雲爭逐採用25局13勝制的8強席位。

麥克艾倫生涯首次與奧蘇里雲碰頭就是在2009年的克魯斯堡劇院，當時他以13比11獲勝躋身４強，而過去與奧蘇對壘10次贏過4次，他希望今次可以重演13年前的翻版。「這就是我們來打比賽的目的，要做到自己最好。」36歲的艾倫表示：「我唯一在謝菲爾德與奧蘇里雲交手，就贏了他，我要將這個記憶保持新鮮，這是個艱難任務，奧蘇里雲在這裡參戰30年，贏了6個冠軍，即是輸了24次。」

此外，奧蘇里雲日前輕以10比5躋身16強，但他在第13局做了一個猥褻動作，更被電視鏡頭拍攝直播出街，英媒指如果官方追究的話，他將受到紀律處分。

其實奧蘇里雲過去都有前科，曾於2008年的中國公開賽做出下流手勢及發表不當言論，被罰款2750鎊兼扣700分，2013年世錦賽4強對卓林普期間，用球桿在兩腿之間摩擦，令當場的女裁判強烈不滿。