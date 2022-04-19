香港隊　34人初選名單公布　東亞盃7月日本舉行

足總周二（19日）公布香港足球代表隊初選名單，大軍暫定5月在香港進行操練，備戰6月初展開的「亞洲盃」外圍賽。34人名單當中，保羅、杜馬思、謝家強、蘇沙等入籍兵首度入選；另外伍瑋謙、簡嘉亨等年輕球員亦首次入選「大港腳」名單，然而所有外流港將一併缺席初選名單。

香港隊6月初將赴印度進行亞盃外賽事，與印度、阿富汗和柬埔寨爭奪明年舉行的「亞洲盃」決賽周入場券。足總周二（19日）公布的34人初選名單中，效力傑志的新一輪入籍球員保羅、杜馬思、謝家強、蘇沙悉數入選，至於去年因傷退隊的費蘭度亦再次入選，有望首披香港隊球衣。此外，年輕球員如伍瑋謙、曾以行、余在言、趙聡悟、簡嘉亨亦首度躋身「大港腳」行列。不過，包括梁諾恆、李毅凱等外流球員則缺席今次初選集訓名單。

足總透露，初選大軍暫定5月於香港集訓，意味兩支出戰亞洲賽的球隊傑志、理文之球員，以及目前身處海外的球員，或需於5月歸港報到。

除此之外，東亞足協同日亦正式宣布港隊入圍2022年度「EAFF E-1東亞足球錦標賽」決賽周，將與中國、日本和南韓爭逐冠軍寶座；而賽事亦確定7月19至27日於日本舉行，屆時港隊將赴當地參賽。

守門員：葉鴻輝（東方龍獅）、保羅、王振鵬（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）、袁皓俊（理文）

後衞：劉學銘（標準流浪）、馮慶燁、梁冠聰、黃梓浩、茹子楠（東方龍獅）、羅拔圖、羅梓駿、杜馬思、曾以行（傑志）、徐宏傑、余煒廉（理文）

中場：余在言（標準流浪）、胡晉銘（東方龍獅）、黃威（香港U23）、陳肇鈞、鄭展龍、黃洋、趙聡悟、謝家強（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、迪高、顏樂楓（理文）

前鋒：費蘭度、孫銘謙（東方龍獅）、艾力士、安永佳、蘇沙（傑志）、夏志明、簡嘉亨（冠忠南區）