【西甲】華倫鬥潛艇「細」成水火

周二深夜西甲快車，維拉利爾主場同華倫西亞上演同區打吡。蝙蝠軍團在主帥保達拿斯帶領下，踢法穩打穩紮，近期作客尤其謹慎，近4仗作客只失過1球，總入球全開2球或以下；黃色潛水艇主場走勢強勁，各項賽事近11次地頭出擊保持不敗，包括早前歐聯以1比0擊敗德甲班霸拜仁慕尼黑。維拉利爾主帥艾美利以及中場核心柏利祖，過往喺華倫搵食，對對手絕不陌生，兩隊同區勁敵相遇勝負關乎榮譽，當然唔希望輕易失分，今場戰況隨時陷入膠着，細盤唔好錯過。 ●臻贏特

直播表

周二3:05pm 澳職 西部聯 對 FC麥克阿瑟

無線myTV SUPER

周三1:00am 西甲 馬略卡 對 艾拉維斯

now 632

周三2:45am 德盃 漢堡 對 弗賴堡

香港開電視77台、有線662/602

周三3:00am 英超 利物浦 對 曼聯

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周三3:00am 西甲 貝迪斯 對 艾爾切

now 633

周三3:00am 意盃 國際米蘭 對 AC米蘭

有線661/601

周三3:30am 西甲 維拉利爾 對 華倫西亞

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